修例風波：美參議院最快明早通過《港人權法案》

魯比奧（右）是《香港人權與民主法案》的推手之一。（美聯社圖片）

香港反修例風波衍生持續升級的暴力衝突，國際社會關注。美國參議院上周啟動加快表決《香港人權與民主法案》的程序，有消息指，法案或於美東時間周二傍晚（香港時間周三清晨）通過。參眾兩院下一步將統一法案版本，交予總統特朗普簽署。

參議院日前啟動名為「熱線」的快速表決非正式機制，若無參議員反對，即視為一致通過法案。參議院法案內容與眾議院版本分別不大，但加強監察香港自治狀況的力度，要求國務卿每年提交至少一份報告，證明香港有足夠自治權，才延續特別待遇。

另有駐美港人組織亦引述參議院消息指，預計在美東時間周一晚或周二完成「熱線」表決，並一致通過《香港人權與民主法案》；參眾兩院統一法案版本後，將尋求最快最迅速的方式，提交特朗普簽署作實。

法案推手之一的共和黨參議員魯比奧周一表示，若香港政府通過新的國家安全法例，容許北京檢控異見及反對人士，這將會是「一國兩際」的實際終結，違反在香港回歸時所作的所有承諾，亦給予美國許可收回香港的特殊待遇，立即將香港跟中國內地其他城市看齊。