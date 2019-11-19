前總統指政府停播RT電視頻道　只為打壓異見聲音

厄瓜多爾國家廣播機構早前在沒事先通知及解釋下，突然停止播放俄羅斯國營電視台「今日俄羅斯」（RT）的西班牙語頻道。厄瓜多爾前總統科雷亞近日指，政府終止播放該頻道，只因不滿電視台提供平台讓他批評現任總統莫雷諾及其政府。

科雷亞現時每周也會在RT西班牙語頻道主持政治清談節目。他說：「我感到很遺憾、感覺很差，因為我覺得政府停播RT的頻道，全因為我。」科雷亞又稱莫雷諾與很多媒體互相勾結。據指，內政部長羅莫上月曾公開批評，RT西班牙語頻道播放很多有關反莫雷諾示威的內容，包括政府早前決定取消補貼燃油價格後引起大規模示威。莫雷諾當時指摘科雷亞企圖令國家陷入不穩定狀態。

今日俄羅斯引述一份2017年的報告指，厄瓜多爾在科雷亞治下貧窮率減少38%，極度貧窮率也下降了47%，因為科雷亞政府投放更多資源協助貧民。另有學者在該媒體撰文批評，自從右翼莫雷諾政府上任後，厄瓜多爾從減貧的先鋒國家，變成需要國際貨幣基金組織協助的第三世界窮國。