兩名第一身證人作證　指特朗普向烏克蘭施壓不恰當、不正常

美國眾議院情報委員會周二（19日）就總統特朗普的彈劾調查繼續舉行公開聽證會，兩名曾經在白宮戰情室聽到特朗普與烏克蘭總統澤連斯基通話的白宮高級官員分別表示，指特朗普向烏克蘭施壓查政敵拜登父子的做法「不恰當」、「不尋常」。

國家安全委員會首席烏克蘭專家、陸軍中校溫德曼（Alexander Vindman）在7月25日當日，負責監聽特朗普與澤連斯基的通話。他在聽證會上指出，他認為特朗普在對話中，將向烏克蘭發放軍事援助與調查拜登父子掛鈎是不恰當的，更表示在當下就認為要向白宮法律顧問報告此事。他說：「這是不恰當的。總統要求調查政治對手並不妥當。」溫德曼又指美國與烏克蘭的地位並不對等，而在他所認識的軍事文化當中，「當上級叫你做一件事，這並不是要求，而是個命令。」

有共和黨議員想要問向溫德曼查問出誰是引發今次調查的匿名告密者，溫德曼表示自己並不知道，而委員會主席希夫亦阻止，表示今場聽證會並不會用作公開告密者是誰。

溫德曼又指，烏克蘭國家安全及國防委員會秘書丹尼約克（Oleksandr Danylyuk）曾經3次表示讓他任烏克蘭國防部長，但他都沒有當真。

副總統彭斯的顧問威廉斯（Jennifer Williams）作證時則表示：「與我觀察過的總統其他通話相較，我發現7月25日這次通話不太尋常，其中討論到似乎是國內的政治事務。」她又稱，自己在聽通話時有抄下筆記，並交了給彭斯，不過她不知道對方有否看過，亦沒有與彭斯討論過通話的內容。

周二下午的聽證會，還會有前國家安全局歐洲專家莫里森，以及前國家前烏克蘭問題特使沃爾克爾作供。