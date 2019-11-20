元首級淫媒獄中自殺身亡案　兩獄警被控疏忽職守

「元首級淫媒」美國富商愛潑斯坦在獄中自殺死亡案，兩名紐約大都會懲教中心的獄警因為涉嫌偽造監倉巡查紀錄，在周二（19日）被起訴。

根據起訴書，獄警諾埃爾（Toval Noel）和托馬斯（Michael Thomas）因未有按要求每半小時視察愛潑斯坦一次，還偽造了日誌記錄掩飾，而被控疏忽職守。今次是自愛潑斯坦今年8月10日自殺身亡後，首次有人被檢控。

檢察官指，兩人在應當巡查愛潑斯坦的時段，並沒有履行職責，反而只坐在辦公桌、上網瀏覽，和在監獄的公用區域踱步；在其中兩小時，他們甚至看似在呼呼大睡。另有來自調查人員的消息指出，在愛潑斯坦被發現在監倉中用床單上吊之前，已有數小時沒人去查看他的情況。

愛潑斯坦因為被指早年涉與數十名未成年人士性交易，今年7月初於紐約被捕，他面臨一項與未成年人士性交易及一項串謀與未成年人士性交易控罪，被關押在紐約大都會懲教中心候審，一旦罪成最高可判囚45年。他早在7月23日已因為被發現頸部有瘀傷，而被納入自殺監察名單，但一周後已被解除，不過獄方仍要每半小時巡視他的狀況一次。

涉事的懲敎中心早前已爆出人手短缺，獄警超時工作嚴重、後勤員工被迫要頂替獄警的工作等問題。