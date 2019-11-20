氣候變化影響全球GDP　2050年損7.9萬億美元

氣候變化問題轉趨嚴重，乾旱、洪水及農作物失收情況加劇，或影響全球經濟。英國智庫經濟學人信息社（EIU）周三（20日）發表報告指，氣候變化將導致2050年全球國內生產總值（GDP）下降3%，造成高達7.9萬億美元（約61.6萬億港元）經濟損失，其中以非洲發展中國家最受影響。

EIU的「氣候變化彈性指數」衡量全球82個最大經濟體的應對能力，並評估災害帶來的直接損失，發現非洲面臨風險最大。其中安哥拉2050年經濟損失最嚴峻，料佔其GDP的6.1%；而尼日利亞、埃及、孟加拉及委內瑞拉亦是重災區。至於已發展國家方面，全球最大經濟體美國所受影響最小。

EIU預測，全球GDP在2050年本來可達258萬億美元（約2012萬億港元），但在氣候變化影響下只餘250萬億美元（約1950萬億港元）。對於如何減少經濟損失，EIU分析總監弗格森（John Ferguson）表示：「富有很重要。」他解釋，富裕國家能更有彈性地應對氣候變化的影響，但憂慮有關威脅令發展中國家難以趕上發達國家的步伐。