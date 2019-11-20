美國華女失蹤案　檢方正式控告其丈夫虐兒

來自中國的28歲女子紀夢琪（音譯）上月在美國密蘇里州哥倫比亞市失蹤，至今仍未尋獲。檢方周一（18日）正式控告她的丈夫埃利奇一級兒童危害，並指出在夢琪的電子設備內，搜出1歲女兒臀部瘀痕照片和視訊。

埃利奇上月10日報警稱，最後一次看見妻子是在上月8日23時30分，當時她正準備去睡覺，翌日凌晨5時許便發現她已離家。而警方調查發現，埃利奇在妻子失蹤後約一天半才報警，此前他曾在密蘇里州中部一個陌生的偏遠地區開車很長時間，警方不排除夢琪被殺的可能。

在調查過程中，警方發現埃利奇虐待或忽視兒童的證據。警方指出，在夢琪的iPad及手提電腦發現女兒安娜臀部瘀痕的影像，拍攝時間為今年2月12日。從圖像縮略圖格式看，有人曾刪除了全尺寸的照片。埃利奇事後承認在警方獲得iPad之前，他已經使用了約一周，又承認曾於7、8個月前挫傷孩子，妻子在換尿布時發現了，並問他是怎麽造成的。他回憶，當時孩子一直哭，他可能捏得過分用力。然而法院文件稱，該瘀傷呈現為紫色、藍色和黃色，受傷情況與埃利奇說法不符。

在本月6日的聽證會上，檢方公布錄音顯示，埃利奇與妻子對話時顯得「憤怒和難以自控」。他對妻子說，「滾回中國吧，我準備好永別了」、「我們一直是可怕的關係」。在討論離婚的幾段錄音中，他還對妻子說：「我應該告訴法院，你在虐待我嗎？」他甚至威脅要將對方埋到土裏。