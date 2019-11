美國駐歐盟大使：特朗普透過朱利安尼　明令向烏克蘭施壓

美國國會眾議院情報委員會周三(20日)繼續舉行總統特朗普彈劾調查的公開聽證會,被認為是主要證人之一的美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)作供時稱,總統特朗普明白下令外交官尋求與烏克蘭達成「交換條件」,讓烏克蘭調查特朗普的政治對手,以交換美烏兩國領袖在白宮舉行高峰會。而有關意向是透過特朗普的私人律師朱利安尼傳達。

桑德蘭表示,他相信特朗普想向烏克蘭施壓,調查2020年大選的潛在民主黨對手拜登和其子亨特。他指出,特朗普強迫美國外交官配合朱利安尼推動相關工作,而朱利安尼是在「表達總統的意願」,「我們(桑德蘭和其他外交官)遵奉總統命令行事。」

桑德蘭說,朱利安尼當時要求基輔當局公開宣布,將會調查亨特任職董事的公司,也要求對方調查烏克蘭是否曾在美國民主黨的伺服器植入證據,以栽贓俄羅斯干預2016年的美國總統大選。而朱利安尼提出這些要求,是安排烏克蘭總統澤連斯基訪問白宮的交換條件。桑德蘭也提到,國務卿蓬佩奧亦曾指示他與朱利安尼協調,因此蓬佩奧也知悉特朗普曾要求澤連斯基調查拜登父子,以換取舉行美烏峰會和發放軍援。

雖然桑德蘭早前在閉門聽證會的供詞中,改口稱得悉特朗普政府扣起烏克蘭的軍事援助,與調查拜登父子有關連,但在公開聽證會中,他又稱從沒有從特朗普口中聽說過扣起軍援與調查拜登父子有關,又指兩者之間的關係只是他「個人的臆測」。

桑德蘭曾是特朗普競選總統時的金主,因此他的證詞也格外受注目;但特朗普在桑德蘭作供後,就對記者說與桑德蘭並不相熟,「和他說話不多」,更罕有地拿着「貓紙」宣讀:「我不要甚麼。我不要甚麼。我不要條件交換。告訴澤連斯基做正確的事,這是美國總統最後的說話。(I want nothing. I want nothing. I want no quid pro quo. Tell Zelensky to do the right thing. This is the final word from the President of the US)」 ;其後他又在社交網上發貼,稱「獵巫從現在起必須停止」。