反壟斷調查　4大科技巨企回應國會提問

美國眾議院司法委員會正調查有關Google、Facebook（Fb）、亞馬遜及蘋果公司等科技巨企的壟斷指控，並要求該上述公司就委員會提出的問題提交書面回覆。委員會周二（19日）公開涉事企業的書面回覆，發現他們未有充分回應部分提問。

當中，Google否認在提供搜索功能、影片及網絡瀏覽器服務時，讓自家服務享有優待。該公司指，用戶在Google上使用搜索功能時，能連結到大量與Google沒有關係的網站；連結到旗下影片網站Youtube的結果，也不比連結到其競爭者網站的結果多。此外，Google認為其文字處理及分析工具是為所有瀏覽器設計，不是專為旗下的Chrome而設。然而，被問到能否提供有關顯示商家位置資訊的數據時，Google稱沒有界定何謂「位置搜尋」，因此未能提供數據。

Fb則承認，曾在其開發平台上移除部分與其旗下應用程式功能相似的第三者應用程式，如社交網Twitter旗下的Vine，就因被指與Fb旗下一個程式功能相似而被移除。被問到在何等情況下、及在甚麼時間移除Phhhoto、MessageMe、Voxer 及Stackla等程式時，Fb只稱會限制違反其規則的程式。國會議員也問到，Fb如何得悉用戶的位置、為何要收集該些資訊及當用戶拒絕後，公司會否仍收集位置資訊等。

蘋果公司則回應了一些有關其瀏覽器，及在其應用程式發行平台支付的佣金，但他們回答的答案跟之前的回覆沒有太大分別。該公司指，有兩名員工正就紛爭尋求仲裁。被問到蘋果公司投放了多少資金在旗下的地圖應用程式，來與Google的地圖競爭，蘋果公司只答，用了數以十億計的資金。

亞馬遜承認將從其購物網站上之商家收集回來的資料，用於第三者市場，作商業用途，但否認用該些資料來開發、獲取，或用來為自家品牌定價。亞馬遜承認曾在發現競爭購物網站上的貨品價錢較亞馬遜低時，要求亞馬遜商家降低售價，但拒絕回答其自家品牌產品有多少是以成本價甚至更低價錢出售，或如何為它們定價。