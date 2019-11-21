最大鐵路公司約3000人罷工　農業及礦業界大受影響

加拿大國家鐵路公司（CN）是該國全國最大規模的鐵路企業，該企業近日有約3000名員工發起罷工，為10年來的首次。是次罷工令大量農產品及礦產品無法運送，很多企業大受影響。勞資雙方周二（19日）持續在蒙特利爾談判，各界呼籲總理杜魯多政府介入。

CN大批列車長及車隊成員不滿工時過長、工作安全未受保證及休息時間未受保證等，因此與資方談判。然而，雙方仍未就合約等問題達成共識。加拿大是全球最大農產品出口國之一，仰賴CN及加拿大太平洋鐵路（CP）將菜籽油及小麥等商品，從西部農場運至港口。此外，原油業及礦產業也依賴鐵路運輸。據指，礦產業的運輸服務，佔鐵路貨運營收的一半以上。加拿大礦業協會表示，罷工行動將導致鐵路運輸力大減，或許短短幾天內，就會導致各礦場關閉、裁員數千人。

各界期望杜魯多政府介入調停。不過，杜魯多政府已宣布，要等到下月5日才能召開國會會議。國會開會前，政府都無法展開程序，讓鐵路工人回到工作崗位。加上執政黨國會議席未佔過半數，立法還須得到其他黨的支持。