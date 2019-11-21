修例風波：眾院通過參院版《香港人權法案》　將交總統簽署

美國國會眾議院通過參議院版本的《香港人權與民主法案》，將交總統特朗普簽署。總統一旦簽署，便會正式成為法律。

眾議院在香港時間周四（21日）清晨，以417票贊成、1票反對，通過參議院版本的《香港人權及民主法案》，另外一項禁止美國向香港警方出售人群管制及防暴設備的保護香港法案，亦以417票贊成、0票反對通過。

《香港人權及民主法案》法案包含兩項對一九九二年生效的《香港政策法》修訂，包括國務卿每年要提交香港自治報告、被政治拘捕的港人不會被拒發美國簽證。法案亦要求商務部長於法案通過後一百八十日內，諮詢財政部長及國務卿後提交香港違反美國出口管制，以及美國和聯合國制裁情況的年度報告；保護美國公民免被引渡到中國；制裁損害香港自由及自治的任何人，總統亦要向國會提交制裁名單；要求國會譴責有意針對民主派人士及外國外交人員、由中國政府控制的傳媒；調整美國對港出口的人群控制裝備，以防被不當使用。

目前仍未知道特朗普是否會簽署《香港人權及民主法案》。眾院通過法案之後，作為推手的參議員魯比奧形容，這是兩黨強而有力團結一致的時刻，清楚表明他們支持香港。

然而，中國外交部副部長馬朝旭周三召見美國駐華使館臨時代辦柯有為，提出嚴正交涉及強烈抗議時已經表明，香港事務純屬中國內政，不容許任何外國政府和外國勢力干預，美國國會以法案公然插手香港事務，中方必將採取有力措施堅決反制，並敦促美方阻止該法案成為法律。