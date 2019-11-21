國際特赦組織：Google Fb業務模式侵人權

國際特赦組織周四（21日）發表報告，嚴厲指控Google及Facebook等互聯網巨企，批評其以監控為基礎的業務模式侵害人權，應強制放棄。Google及Facebook否認有關指控。

該組織發表長達60頁的報告，指這些「監控巨企」的業務模式本質上已與私隱權相悖，甚至威脅用戶其他權利，包括言論自由、平等及不受歧視的權利等。報告指，這些企業詳細探問用戶的個人資料，以滿足其貪婪的廣告業務，是對私隱權前所未見的攻擊。

報告批評這些企業強迫用戶進行「魔鬼交易」，以分享個人資料來換取使用已支配全球公共區域的Google和Facebook服務；又利用演算法創造和推論用戶的詳細資料，干涉他們私下建立自我身份的能力。組織呼籲各國政府，在法律上保障民眾不受廣告和第三方追蹤的權利，又指這些科企的私隱保護措施不足，應加以監管。

Facebook發表5頁長的書面回應，否認公司業務行為違反人權原則，亦不同意其業務模式以監控為基礎，強調用戶是自願登記使用服務。Google亦不同意報告的內容，但沒有提供書面回應。