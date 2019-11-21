Google改政治廣告守則　防政客傳播失實資訊

美國2020年大選在即，互聯網巨企Google周三（20日）更改政治廣告守則，禁止含有政治訊息、失實資訊，甚至經操縱及篡改影像或影片的政治廣告，以防政客傳播失實資訊影響選民、政治廣告商亦更難鎖定宣傳目標，明年1月在全球生效。

Google表示，自明年1月起，廣告客戶只能根據性別、年齡、郵政編碼等廣泛類別來定位國內的政治廣告。Google目前的廣告仍然可以鎖定特定群組，例如公司可以從選民收集有關政治立場等資料，從而再針對這些群體宣傳。

這項更改下周在英國率先生效，歐盟成員國則在年底生效，1月初再擴大至所有地區。Google重申禁止失實政治廣告、合成影片的「Deepfake」亦被禁止。

Google廣告業務副主席斯賓塞（Scott Spencer）表示：「政治對話對民主很重要，沒有人能明智地判定每項政治主張或暗示等。」他又坦承公司針對政治廣告的行動非常有限，但強調會繼續以防侵權行為。他又表示，所有被禁止含有失實資訊的政治內容，會損害選民對選舉的信心及參與度。