華商務部︰中美保持密切溝通　外界傳言並不準確

中美貿易戰前景仍未明朗。中國商務部周四（21日）召開例行新聞發布會，發言人高峰表示，中國國務院副總理劉鶴上周六（16日）與美國貿易代表萊蒂澤及姆紐欽通電，雙方就第一階段協議的各自關切進行建設性討論，強調雙方經貿團隊將繼續保持密切溝通，但對於協議磋商的細節，則沒有更多訊息可以透露。

對於外界流傳的多種說法，高峰強調傳言並不準確，又重申中方願與美方在平等和相互尊重的基礎上，共同努力，妥善解決彼此核心關切，力爭達成第一階段協議。他又指，達成第一階段協議符合中美雙方，乃至整個世界的利益。對於美國國會通過《香港人權與民主法案》，高峰表示有關方面已表明立場。

另高峰又表示，中國今年前10個月的製造業實際使用外資同比下降，主要是偶然性因素的影響，強調不是趨勢性的變化。根據中方統計，在今年1月至7月，中國製造業吸收外資同比一直保持平穩增長，但在去年8月至10月間，多個外資製造業大項目集中到資，導致去年前10個月基數較高，才導致同比下降。

高峰又透露，商務部正同有關部門穩步推進海南全島建設自由貿易試驗區，經過一年多的建設，海南自由貿易帳戶體系已上線運行，貿易單一窗口基本建成，改革成效顯著，市場主體加速集聚，國際開放度明顯提高，風險防控體系逐步完善，總體方案已達到95%。商務部計劃在海南自貿試驗區試點，實行其他自貿試驗區的政策支持海南進一步深化改革，擴大對外開放。

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