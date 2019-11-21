未警告植入陰道網膜風險　澳洲裁定強生疏忽

美國個人護理品牌強生子公司推出的植入式陰道網膜，被指在使用風險誤導病人及醫生，在多國惹上官非。澳洲逾千名婦女對強生集體興訟，當地法院周四（21日）裁定強生疏忽，未有提供準確的測試和健康警告，或面臨巨額賠償。

澳洲約1350名婦女7年前提告，指接受手術植入強生子公司愛惜康（Ethicon）的陰道網膜後，在性交時持續痛苦、流血及嚴重不適。聯邦法院發現愛惜康銷售陰道網膜時，沒有警告用家當中的巨大風險，亦未進行適當測試便急急推售。該產品多用於治療失禁及盆腔器官脱垂。

法官表示，該公司提供的資訊很多都不準確，甚至有錯誤表述，認為屬於誤導：「這些風險並非不重大，可引致嚴重傷害，愛惜康知道且承認這些風險。」法官最終裁定原告方勝訴，定於明年2月繼續審訊，討論賠償事宜。

原告婦女歡迎裁決，但戴維斯（Julie Davis）指即使勝訴，亦未能消去她們所受的痛苦，批評該公司視她們為「白老鼠」，只會撒謊並無補救。愛惜康表示正審視法院的裁決，再考慮是否上訴，又稱公司的產品研發合乎道德及負責任。