新聞剖析︰軍費爭議　或令美日韓軍事合作破裂

美韓在駐韓美軍的分攤費用談判上不歡而散，加上韓方拒絕續簽日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA），令美日韓的軍事合作關係可能破裂，將大為減弱美國在東北亞的勢力，導致圍堵中國的第一島鏈出現缺口。有南韓輿論認為，美國總統特朗普要求韓方承擔更多駐韓美軍費用是一種欺凌，為要求日本及北約盟友承擔更多軍費而鋪路。

南韓淑明女子大學國際關係系李教授（音譯）指，面對北韓、中國及俄羅斯的威脅，南韓現在已是美國在亞太區的防守前線。如果南韓不能再與美國聯手合作，美國將在亞洲失去一個極其重要的立足之地。有外媒評論指，倘GSOMIA失效，日本與南韓日後只能通過美國交換軍事情報，情報的傳遞效率將大為下降。而南韓有意放棄GSOMIA，並與日本決裂，一旦中美發生衝突，南韓不一定會支持美國。

美國國務院前對北韓政策特別代表尹汝尚表示，特朗普不顧日本的憂慮、容忍北韓不斷試射導彈，是不重視盟友的表現。他指特朗普「在看日韓爭執的過程中找到樂趣」，不關注GSOMIA失效，並為美方不用再保護兩國而感覺良好。