特赦組織︰安全部隊蓄意攻擊示威者　旨在懲罰

智利反政府示威持續超過一個月，國際特赦組織周四（21日）發表調查報告，指智利警察及軍人疑在指揮官的命令下，故意廣泛地攻擊示威者，目的是懲罰及傷害他們。該組織表示，智利總統皮涅拉要為此負上責任。

國際特赦組織指，已確認有5人被安全部隊殺死；又收到可信證據，指有示威者中實彈、被性侵、被虐待、被毆打及被車撞。由於上述暴力事件重覆出現，令專家相信是蓄意的攻擊行為。組織稱，當地安全部隊使用實彈來進行人群管制違反國際法，而他們使用橡膠子彈及催淚氣體的方法，亦違反了智利的標準。

國際特赦組織認為，皮涅拉沒有通報這些暴力事件，也沒有迅速地作出譴責，應負上責任。皮涅拉上月曾揚言「我們正處於戰爭中」，言論被指令暴力鎮壓事件出現。組織相信，有人從背後命令警察及軍人懲罰示威者，若果屬實，包括皮涅拉的政府高層需為侵犯人權的事件負責。

皮涅拉周日（17日）承認，國內的確有一些過份使用武力、虐待及犯罪的情況出現，指不會赦免涉事警察及軍人。警方也表示會調查所有指控。據指，示威已造成最少23人死亡、7000人被捕、逾2000名示威者入院治療及逾1700名警察受傷。有醫生稱，逾200人被催淚彈或橡膠子彈擊中眼睛。

智利示威者起初是為了抗議地鐵票價提高而上街，後來變成抗議工資過低、退休保障不足、生活成本高等民生問題，以及對警察與軍人暴力鎮壓示威表達不滿。