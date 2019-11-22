白宮前顧問彈劾聽證會作供　批烏克蘭干預大選屬「虛構」

美國眾議院情報委員會周四（21日）繼續舉行總統特朗普彈劾調查的公開聽證會，白宮前顧問希爾（Fiona Hill）和國務院官員霍姆斯（David Holmes）宣誓作供，指出特朗普私人律師朱利安尼很明顯尋求對前副總統拜登父子展開政治調查。

希爾作供時指，美國駐歐盟大使桑德蘭並非僅在官方外交渠道之外行事，但在執行特朗普的指示，她說：「他被捲入國內政治任務。我們都被捲入國家安全政策。」她又暗示，特朗普接受了莫斯科炮製的烏克蘭陰謀論，而朱利安尼亦推動這一理論，她指出：「這是虛構的故事，是俄羅斯安全部門自己製造和宣傳。」

白宮發言人回應指，民主黨人展開彈劾調查很明顯是由病態地嫌惡特朗普推動，並有着瘋狂慾望推翻2016年總統大選的結果。桑德蘭日前作供指，朱利安尼當時要求基輔當局公開宣布，調查拜登兒子亨特任職董事的公司，並調查烏克蘭是否曾在美國民主黨的伺服器植入證據，以栽贓俄羅斯干預2016年的美國總統大選，以作交換條件安排烏克蘭總統澤連斯基訪問白宮。