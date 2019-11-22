跨黨參議員致函特朗普　籲暫停批准華為許可證

跨黨參議員敦促暫停向與華為營商的美國企業發出許可證。（美聯社圖片）

美國政府早前宣布延長允許國內企業，與中國科技巨企華為交易的許可90日。參議院跨黨派15名議員周四（21日）敦促總統特朗普和商務部，暫停向與華為開展業務的美國企業發出許可證，憂慮會威脅國家安全。

參議員向特朗普發信，指華府應暫停發出許可證，直至能向國會提交報告，列出特定標準以決定是否批准構成國家安全威脅的任何許可證。信件由參議院少數黨領袖舒默、民主黨參議員沃倫、共和黨參議員柯頓和霍利等簽署，要求在向美國企業發出向華為及其附屬公司出售零部件的許可證之前，須先通知國會領袖。

信件又警告，許可證將容許華為在更大範圍繼續對美國電訊基建及國家安全構成嚴重威脅。白宮未有回應；商務部則指正發出收窄的許可證，授權有限和特定活動，不構成對國安或外交政策利益的重大風險。

另外，微軟發言人周四證實已獲商務部發出許可證，可向華為出口大眾軟件，又表示感到商務部應要求採取行動。商務部周三（20）證實，已向部分美國企業發出許可證，容許企業向華為提供非敏感產品。