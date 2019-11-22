17歲少年吸電子煙　致嚴重細支氣管炎

世界各地日益關注電子煙帶來的健康問題，加拿大一份醫學期刊周四（21日）公布一宗個案，該國一名17歲少年吸食有味電子煙5個多月後，出現類似爆谷廠工人吸入化學物質二乙醯基嗎啡（diacetyl）導致嚴重閉塞性細支氣管炎徵狀，需移植肺部續命。

該份刊登在《加拿大醫學協會期刊》的報告，由國家衞生研究院撰寫，指該名原本健康的少年持續吸食含四氫大麻酚（THC）的有味電子煙後，因長期咳嗽而就醫。醫生認為他患肺炎處方抗生素，惟他情況惡化需入院，要靠儀器維生；之後接受兩邊肺部移植手術及留院47日，而出院後4個多月，肺部功能較正常同齡差45%。

報告指少年的閉塞性細支氣管炎徵狀，多見以微波爐製爆谷工廠工人身上，他們因長期吸入製爆谷時添加的二乙醯基嗎啡致病。這化學物質可被人體消化，但吸入肺部有害；過往已知這類物質加入電子煙中或有害，但從未有致病報告。此前美國有多宗吸食電子煙致嚴重肺炎或死亡個案，大多吸入THC導致肺氣囊出現肺泡性損傷，與加拿大今次個案不同。