涉攜核心技術赴華　孟山都前華裔職員被控

美國農業生物科技公司孟山都一名前華裔職員，涉嫌把營養優化項目的資料帶到中國，上周日（10日）在密蘇里州聖路易斯市郊的家中被捕，周四（21日）被控以經濟間諜等罪名，但他堅稱無辜。

案情指2008年至2017年，42歲男子向海濤（Haitao Xiang，音譯）在德國藥廠拜耳收購前的孟山都公司及旗下氣候公司工作，氣候公司開發了一個協助提高農業生產率的軟件平台，涉及一個專利的演算組件「營養優化器」（Nutrient Optimizer）。有份調查的聯邦調查局表示，此案的核心技術屬革命性，說明了中國何以急欲竊取這些技術。

向海濤被指與中方人員聯絡逾一年，終獲中國科學院的職位，2017年6月起在旗下南京土壤研究所任職研究員。他離開孟山都後第二天前赴上海，但在芝加哥登機前被截，調查人員在其手提電腦發現與營養優化器相關的資料。他曾向前公司表明沒保留任何數據或設備，但承認2016年曾帶孟山都的手提電腦到中科院。

向海濤被控一項共謀經濟間諜罪、三項經濟間諜罪、一項共謀盜竊商業秘密罪和三項竊取商業秘密罪；若罪名成立，每項間諜指控最高可判囚15年和罰款500萬美元，每項竊取商業秘密指控最高可判囚10年和罰款25萬美元。代表律師表示，向海濤繼續無罪抗辯，稱因其父患病才回中國，並質疑當局為何在事發後兩年、中美貿易戰之際才作出拘捕。