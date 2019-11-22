海豹隊員甩謀殺罪　特朗普阻軍方褫奪佩章

美國白宮與軍方罕有出現衝突，被指駐守伊拉克時濫殺平民、其後獲裁定謀殺罪不成立的美軍海豹突擊隊成員加拉赫（Edward Gallagher），軍方原定展開踢他出隊的程序，取走身份象徵的海豹佩章，惟總統特朗普表明要阻止此事發生。

海豹突擊隊指揮官格林（Collin Green）海軍少將本周決定，展開正式程序把加拉赫驅逐出隊，以及取回對方的佩章。不過，特朗普周四（21日）突然在社交網發文，下令軍方不得這樣做。他寫道：「海軍將不能取走戰士及海豹突擊隊成員加拉赫的三叉戟佩章。這件事一開始已經處理得非常差，恢復正常吧！」

海軍發言人回應時指，會遵照總統的合法命令，若收到相關命令，軍方將停止對加拉赫專業資格的行政審查，又指已知悉特朗普的貼文，正等待進一步指示。

《紐約時報》報道，海軍正式通知加拉赫驅逐出隊的決定前，曾經多次向白宮尋求批准，均沒有反對，暫未知軍方當時聯絡的白宮官員是誰。當事人加拉赫現年40歲，2005年取得三叉戟佩章正式成為海豹突擊隊，並曾5度赴海外部署。