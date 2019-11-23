Google Cloud伺服器出現未受保護數據庫　恐洩12億用戶信息

美國財經媒體彭博報道，今年10月，一個匯總了12億用戶個人信息的數據庫被發現毫無保護的存在於某個伺服器上，這些個人信息包括社交媒體帳戶、電子郵件地址和電話號碼，至今還未清楚該數據庫出現在這個伺服器上的原因。

總部在聖路易斯的Night Lion Security的行政總裁Vinny Troia表示，數據庫中的大多數數據是由一家名為人員數據實驗室(People Data Labs)的公司收集。該實驗室自稱可以提供多達15億人的工作電子郵件和社交媒體帳戶詳細信息。該公司網站稱，數據通過多種來源獲得，購買數據的用戶可以據此來接觸「美國、英國和加拿大超過70%的決策者」。

Troia又稱，未受保護的數據並非是存放在人員數據實驗室的伺服器上，而是出現在一個Google Cloud伺服器上。Google沒有回應誰在租用該伺服器的問題。

人員數據實驗室的聯合創始人兼行政總裁Sean Thorne表示，只有一部分數據來自他的公司，他懷疑這些數據是由另一家公司匯總收集。Troia在10月份在例行掃描未受保護的數據時發現了這個數據庫，並向聯邦調查局報告了這個4 TB數據庫及其位置。他說，此後伺服器已經關閉。聯邦調查局未有就此事作出即時回應。