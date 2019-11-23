修例風波：香港人權法案送到白宮　特朗普將詳閱

香港反修例風波愈演愈烈，外界關注美國總統特朗普，會否簽署已在參眾兩院通過的《香港人權與民主法案》。特朗普周五（22日）在白宮向傳媒表示，該法案已送到白宮，他們將會仔細閱覽。

特朗普在白宮會晤醫學界人士時，證實收到參眾兩院通過的《香港人權與民主法案》文本，但仍沒表明會否簽署讓法案生效。他同日較早前受訪稱，曾要求中國國家主席習近平不要讓100萬中國士兵進駐香港，以免對貿易談判造成影響。被問及會否簽署法案，他未有正面回答，僅稱︰「我們必須與香港同行，但我也與習主席同行。」

共和黨參議員克魯茲表明，即使特朗普對該法案行使否決權，國會亦會推翻。參議院少數黨領袖舒默則指，特朗普對習近平的「順從」不代表美國人及國會的意見，特朗普曾表明對華強硬，今次言論令人困惑，又指在人權問題上對華強硬亦有助美國打贏貿易戰。

法案送到白宮後，特朗普需要在周日除外的10天內決定是否簽署；如果他不簽署，可能出現三個不同局面。其一是他使用否決權並提出理據，把法案退回國會覆議。其二是他不簽署亦不否決，而國會沒有休會，法案自動成法。其三是「擱置否決」，他不簽署亦不否決，但國會休會，法案自動失效。