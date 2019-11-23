傳蓬佩奧有意辭職競逐參議員　特朗普：他會輕易勝出

美媒此前引述消息揭露，國務卿蓬佩奧有意辭去職位，明年大選在堪薩斯州競逐參議員。總統特朗普周五（22日）受訪，提及蓬佩奧若參選，將在堪薩斯州取得壓倒性勝利，似乎是為此選項打開大門。

特朗普在霍士節目接受訪問，說：「他來找我，說『看，我寧願留在現在的位置』，但他愛堪薩斯州，他愛堪薩斯州的人民。」特朗普又稱，若蓬佩奧認為共和黨有可能輸掉該州的議席，便會親自下場，而因為堪薩斯州喜歡蓬佩奧，他將取得壓倒性勝利。

蓬佩奧表示，只要特朗普要他留下，他就會繼續擔任國務卿。被問及會否推動蓬佩奧參選，特朗普未有明言，只稱讚蓬佩奧在工作和學業的成績均一流，認為對方任國務卿出色，能在堪薩斯州輕易取勝。蓬佩奧助手透露，蓬佩奧的外交行程已排到明年1月底。

另外，前國家安全顧問博爾頓周五表示，他已重新取回自己的Twitter帳戶，暗示白宮在他離職後拒絕讓他存取：「太害怕我會說甚麼？致那些猜測我會躲起來的人，很抱歉令你失望了！」博爾頓感謝Twitter遵從社區守則，Twitter未有回應。特朗普則在節目表示，與博爾頓關係很好，否認凍結了對方的社交網帳戶。