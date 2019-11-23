《華郵》伊朗社長被拘時受虐　獲判1.8億美元賠償

美國《華盛頓郵報》駐伊朗分社前社長禮薩伊安（Jason Rezaian），多年前涉從事間諜活動而被判囚，其後在美伊換囚下獲釋。華盛頓聯邦地區法院周五（22日）裁定伊朗要支付近1.8億美元（約14億港元）的傷害賠償。伊朗未有回應有關裁決。

法官在30頁長的判決書中，詳述禮薩伊安被伊朗拘留18個月的經歷，包括受到虐待、未獲安排代表律師、被迫招供、持續遭受的肉體及心理傷害等。法官批評：「挾持一個人作為人質，虐待他以取得與美國談判的籌碼，此舉令人沒法容忍，應該受到懲罰及威懾。」

據判決，禮薩伊安一家應獲伊朗1.5億美元懲罰性賠償，禮薩伊安個人應獲2380萬美元受苦及經濟損失補償，其兄弟判獲270萬美元賠償，其母則判獲310萬美元賠償。今次裁決主要屬象徵性，伊朗並沒回應裁決，料不會支付這些賠償。

禮薩伊安於2014年7月被伊朗政府拘捕，控以從事間諜活動及其他罪名，2015年10月罪成判囚。但至2016年1月，禮薩伊安與另外3名美國人獲伊朗釋放，換取7名違反制裁令的伊朗人得到美國特赦。禮薩伊安最終在伊朗監獄逗留了544天。