新聞背後：彈劾調查邁新階段　眾院下月或表決

美國眾議院情報委員會針對總統特朗普通烏醜聞的彈劾調查，舉行公開聽證會，周四（21日）完成所有場次。委員會主席希夫示意，將開始就所得內容整理報告，交予眾議院司法委員會接手。司法委員會料將再召開公眾聽證會，然後撰寫彈劾條文作投票表決。

民主黨9月24日發起彈劾調查，即將踏入第3個月。在過去兩周，情報委員會共舉行5場公眾聽證會，聆聽了12名證人作供。另外，17名出席閉門聽證會的證人中，15名的證言文本已向公眾公開，文本總長達3907頁。希夫沒有要求任何額外聽證會，意味委員會將着手整理報告。

外界預料，希夫或在下月3日向司法委員會遞交報告。若彈劾調查進展至下一階段，司法委員會相當可能召開公眾聽證會，而特朗普團隊屆時可要求證人作供。委員會在撰寫彈劾條文後，內部將進行表決。若條文成功通過，才會交予國會表決。

目前共和黨內部均一致支持特朗普，沒有倒戈迹象；特朗普周五受訪時，批評民主黨看起來像一班「蠢人」。為了不拖延程序，民主黨似乎未有打算花時間等候其他白宮官員作證，包括白宮預算局長馬爾瓦尼等。有輿論認為，彈劾表決可能在12月的公眾假期前在眾議院進行。