北韓稱與美國建立新關係無得益　反有被背叛感覺

距離北韓訂立朝美談判年底期限逼近之際，該國駐聯合國代表團周五（22日）表示，自從領袖金正恩與美國總統特朗普致力建立新關係以來，北韓沒有得益，反而有一種「被背叛的感覺」。

有美媒取得一份北韓評估朝美關係的摘要，內容提到北韓人民憤怒達到頂點，不容允許目前失衡情況發生，並指北韓再沒迴旋餘地。代表團另提到，為了削弱明顯增強、妨礙國家安全及發展威脅，北韓必須加強自身實力，無人有權批評或干預該國舉動。

對於北韓暫停核試及試射洲際彈道導彈，並歸還1950年至1953年韓戰陣亡的美國士兵遺骸，代表團表示，特朗普被捧成遣返遺體的英雄，北韓卻沒得到任何回報。代表團亦提及，美國沉迷利用北韓的耐心及寬宏大量來拖延時間，不過隨時間流逝，美方一心實施制裁，旨在中斷北韓發展權，對國家安全構成軍事威脅。

金正恩與特朗普自2月在河內舉行峰會破局後，兩國外交陷入僵局。金正恩要求美方在年底前，採取北韓可接受新措施，以挽回無核化談判。惟美國堅持繼續實施制裁，至北韓採取切實棄核步驟為止。

即上「半島局勢」專頁