特朗普反對下　海軍仍欲褫奪涉謀殺海豹隊員佩章

美軍海豹突擊隊成員加拉赫（Edward Gallagher）早前被指駐守伊拉克時濫殺平民，最終謀殺罪名不成立。軍方原定將他逐出隊並褫奪海豹佩章，未料總統特朗普表明阻止，令白宮與軍方罕有出現衝突。海軍部長斯潘塞（Richard Spencer）周五（22日）重申，支持海豹突擊隊開展逐出隊的程序。

斯潘塞受訪時表明海豹突擊隊繼續將逐加拉赫逐出隊的程序，稱︰「我相信有關程序對秩序和軍紀而言有意義。」加拉赫的代表律師帕拉托雷（Tim Parlatore）則對斯潘塞公開表態感「震驚」，反駁稱︰「他的意思是，為了秩序和軍紀，我們必須違抗總統。」帕拉托雷更直指，特朗普應開除斯潘塞及海豹突擊隊指揮官、海軍少將格林（Collin Green）。

格林早前決定展開正式程序，將加拉赫驅逐出隊；特朗普周四（21日）卻突然在社交網發文，下令軍方不得這樣做。海軍發言人及後回應指，會遵照總統的合法命令，正等待進一步指示；若收到相關命令，軍方將停止對加拉赫專業資格的行政審查。