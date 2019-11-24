美司令：加強南海行動　華擴大全球軍事部署

今年加拿大哈利法克斯國際安全論壇的主題是中國崛起，美國印太司令部司令戴維森上周六（23日）稱，南海的航行自由是全球繁榮的關鍵，因此美軍加強在該區的行動；又指中方擴大在全球的軍事部署，涉足南美洲、歐洲及非洲。

戴維森在論壇上表示，中國過去數年把南海島礁軍事化，加強在該區的軍事力量，現時又準備與東盟達成南海行為守則。他呼籲東盟國家要確保有關守則，不會限制自身的航行自由，以及在南海貿易航運及演習的能力，更透露美方已經向東盟國家保證，美國及其盟友、夥伴將支持他們在南海航行自由的權利。

美軍兩艘艦艇上周駛近中國宣稱擁有主權的南海島礁，戴維森證實美軍加強在該海域的行動，並經新加坡輪換部隊及從日本投射空中及海上力量。此外，他指加拿大、新西蘭、澳洲、日本及印度，均派軍艦駛入南海及在該海域演習。

除了南海，戴維森表示中國擴大在全球的軍事部署規模，遠至南美洲、歐洲及非洲，指中國海軍過去30個月的全球部署次數，已經超越過去30年的次數。他又稱中國正研發及裝備先進彈道導彈及高超音速武器，因此美方加強導彈防禦系統，並研發長程精確火力，作威懾之用，並重申值得捍衞國際秩序的自由。