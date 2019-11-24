美增兵波斯灣　或未能阻伊朗再施襲

波斯灣局勢持續緊張之際，美國中央司令部司令麥肯齊突然警告，雖然美軍過去半年增派1.4萬海陸空兵力到區內，但或未能阻止伊朗策劃新一次重大襲擊。

麥肯齊上周受訪問時說，美軍增派到波斯灣的兵力，包括戰機及防空裝備，可能已阻嚇伊朗不攻擊美國目標，但指伊朗很大機會攻擊鄰國。他沒有提出具體證據，僅指美軍及情報部門有能力，發現伊朗令人不安但未確定的可疑活動。

與此同時，麥肯齊強調增兵的作用，包括3000兵力駐守沙特阿拉伯，旨在震懾伊朗，而非挑釁該國採取軍事行動。對於林肯號航空母艦戰鬥群日前駛入波斯灣，他稱在時機上與戰略必要性無關，最重要是展示美方可隨時做想做的事。

麥肯齊稱華府的極限施壓政策發揮作用，伊朗正受極大的壓力，因此有可能試圖施襲挑釁，迫使美軍回應。雖然華府把戰略重心轉移至中國及俄羅斯，但他承諾美方繼續對波斯灣安全的承諾，呼籲區內盟友與美國聯手應對伊朗威脅。

另外，美國空軍宣布一個F35A隱形戰機中隊，已派往阿聯酋展開作戰部署，相信是接替兩周前由當地回國、部署了半年的另一批F35A。美軍現時在阿聯酋部署多款軍機應對伊朗，包括F15E戰鬥轟炸機、空中加油機、預警機、無人機。