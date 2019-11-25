英媒：中美第二階段貿易協議恐無期

中美達成首階段貿易協議一拖再拖，英國傳媒周一（25日）引述中美官員報道，由於美國明年舉行總統選舉，加上首階段協議談判艱難，令第二階段協議變得遙遙無期。

美國總統特朗普今年10月曾表示，中美完成首階段協議後，將立即談判第二階段協議，主要涉及中方強迫技術轉移及竊取美國知識產權。不過，消息人士指隨着明年美國舉行總統選舉，而中美未談妥首階段協議，美方亦不願與其他國家聯手對華施壓，因此現時看來第二階段協議變得不太可能。早前有報道指，首階段協議或延至明年簽署。

報道又引述中國官員指，中方不預期明年美國大選前，與美方談判第二階段協議，部分原因是要觀望特朗普能否連任：「想簽署協議的人是特朗普而非我們，我們可以等待。」

有華府官員透露，特朗普現時主要優先考慮的事宜，是確保首階段協議有重大宣布，以鎖定中國將大規模採購美國農產品，而這一點有利他連任。首階段協議落實後，特朗普將把焦點放回國內議題，並讓高級官員處理知識產權、南海、人權等對華議題。

前美國貿易代表辦公室官員卡爾默（Josh Kallmer）表示，雖然技術上可行，但不認為中美明年可談判第二階段協議。也有專家認為，中國不會在明年春季實現結構性改革。

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