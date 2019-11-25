出資成立槍管組織　彭博主張擴大醫保

美國紐約前市長彭博正式參選角逐總統，雖然未公布競選政綱細節，但預料包括打擊煙草及電子煙、槍械問題，推廣糖稅及擴大奧巴馬醫保，讓每位國民獲得醫療保障。

彭博出任紐約市長期間推動增加教育資源、禁煙、打擊貧窮及罪案率、減少城市碳足迹。他2014年成立支持槍管的組織Everytown for Gun Safety，提出填補購槍背景審查的漏洞、限制來自其他州的不法槍械販賣，他更出資5000萬美元（約3.9億港元）支持。

自2007年起，彭博名下彭博慈善基金會出資10億美元（約78億港元），打擊全球煙草製品；基金會月前承諾投入另外1.6億美元（約12.4億港元）打擊電子煙。此外，彭博今年成立推動能源改革的組織Beyond Carbon，主張使用風力和太陽能等可再生能源。

不過，彭博出任市長最具爭議的政策，包括試圖禁售大於473毫升的杯裝碳酸飲料，後來方案被法庭推翻。他2001年曾以共和黨籍的身份參選紐約市長，其後在競逐第3次連任時轉為獨立候選人，至前年再改為民主黨籍，預料黨籍問題將成為外界攻擊目標。