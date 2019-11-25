黑客網攻電力供應商　在港伺服器留線索

美國網絡保安公司Proofpoint早前指出，黑客集團本年7月及8月展開大規模網攻，他們利用網絡釣魚手法，引誘目標打開含有惡意軟件「Lookback」的郵件。美媒周日（24日）報道，已辨認出逾12個美國公共設施成為網攻對象，大部分均是靠近水壩、水閘或關鍵基建的小型設施；而黑客一度在香港伺服器留下攻擊目標的資訊。

《華爾街日報》引述部分受影響的電力供應商指，聯邦調查局（FBI）就網攻展開調查並聯絡部分涉事公司，協助它們檢查防火牆是否曾被勘查，其中包括在北達科他州替東部及西部電網供電的Basin Electric Power Cooperative。在11間被點名的公司中，全部均稱沒有遭入侵，但近半表示接獲FBI聯絡；另有2間不在名單的公司或為目標，網攻有可能仍在持續。

Proofpoint研究員指，所有涉事公司只有數人受針對，顯示黑客仔細研究目標後才行動。雖然暫未能確認黑客身份，但Proofpoint稱發動網攻者使用與中國黑客相似的工具，而伊朗則活躍於公共設施的範疇。有受影響公司表示已封鎖來自香港的郵件，亦有公司表示每天均收到大量釣魚郵件，但很少會打開。