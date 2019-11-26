為提控特朗普鋪路　彈劾調查報告下月初遞交

美國眾議院情報委員會針對總統特朗普的彈劾調查，為期兩周的公開聽證會已經結束。委員會主席希夫周一（25日）表示，下月3日國會復會後，將向眾議院司法委員會遞交報告，為提出彈劾指控鋪路，意味彈劾調查進入下一個階段。

希夫致函國會議員表示，情報委員會的報告將列出白宮如何拒絕配合調查，而白宮此舉可成為另一項彈劾條文的基礎，或妨礙國會的正式控罪。他又指，多名證人在特朗普的命令下，沒有遵守國會的合法傳票；此外，白宮、國務院、國防部、白宮行政管理和預算局、能源部亦無按照傳票要求，提交相關文件。

司法委員會收到情報委員會的報告後，可能展開更多程序，包括召開聽證會；委員會之後將草擬針對特朗普的彈劾條文，交由眾議院大會表決。由於民主黨控制眾議院，因此很大機會闖關成功，但可能在共和黨控制的參議院被否決。

華盛頓上訴法院法官同日裁定，前白宮法律顧問麥加恩必須遵從傳票，指華府高官不會因與特朗普關係親近而擁有絕對豁免權：「總統不是國王，沒有人包括行政機關主管能凌駕法律。」眾議院司法委員會今年5月向麥加恩發出傳票。

法官指裁決適用於現任或前任白宮高級官員，預料為眾議院情報委員會開路，迫使前國家安全顧問博爾頓、國務卿蓬佩奧及白宮代理幕僚長馬爾瓦尼作證。

另外，特朗普早前被裁定應向眾議院交出財務紀錄，最高法院周一宣布，把此案的上訴文件遞交限期延至下月5日，預料法院明年1月中決定是否接納上訴。