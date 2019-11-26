中美月內再通話　貿戰核心問題取得共識

中美貿易戰持續，中國國務院副總理、中美全面經濟對話牽頭人劉鶴，周二（26日）再與美國貿易代表萊蒂澤及財長姆紐欽通話，討論雙方核心關切問題，並就解決相關問題取得共識，另同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通。

是次通話是本月來繼16日後，第二次中美貿易代表進行通話。官媒報道，中國商務部部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆亦有參與今次通話。

中國本月較早前解除了一批對美國進口禽肉的限制。據美媒彭博社報道，這次獲解禁的美國企業達172間，於周五（29日）生效。美國農業部食品安全與檢驗服務局的文件指，包括美國最大的肉類加工商泰森食品有限公司、Pilgrim's Pride Corp、Sanderson Farms Inc.等美國巨頭均在名單之列。

萊蒂澤與農業部長珀杜早前曾表示，美國對華出口禽肉總額可達10億美元（約78億港元）；有美國業內組織指，美國高峰期向華輸出的雞肉、火雞出口額，分別達7.22億美元（約56.3億港元）及7100萬美元（約5.53億港元）。

數據指出，中國今年首10個月內已入口逾60萬噸冰鮮雞，按年增長近五成，其中巴西是最大的出口國。與此同時，受非洲豬瘟疫情影響，中國民眾對雞的需求大增，令中國本土雞肉出產量亦創下歷史新高。

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