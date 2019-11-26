華研究：美國女權發展受阻　軍方成重災區

中國人權研究會周二（26日）發表報告，揭示美國性別歧視問題，指出美國女性在職場和校園上，遭受性侵及性騷擾情況嚴重，阻礙女權實現。報告直指，美國在人權問題上奉行「雙重標準」，惟對國內嚴重人權問題視而不見，斥美國是國際人權領域上的「麻煩製造者」。

報告指出，美國女性在就業、薪酬和職業發展上有嚴重歧視問題，指女性佔美國勞動人口逾46%，惟她們主要集中在文書、零售等工作，而一些高聲望工作中，女性佔比大大低於男性。此外，美國女性失業率明顯高於男性，不少女性懷孕後更被迫離開自己工作崗位。

此外，美國職場上在性別上出現同工不同酬問題，兩性間收入差距一直維持21%左右，部分有色人種女性收入差異更多，最高為非洲裔女性，工資與男性相比差達62%。另外，女性貧困問題較男性嚴重，非裔女性問題更甚，而非裔女性和兒童的死亡率都高於白人。

報告又指出，美國平均每3名婦女，有一人曾受家庭暴力，每年有530萬婦女受到家庭暴力虐待，更有逾千人被殺害。另外美國軍方更成女性遭性騷擾、強姦重災區。有調查指有30%女兵稱曾在軍隊中遭受過性侵犯，80%人遭性騷擾。