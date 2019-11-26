Google疑秋後算帳　員工示威後4人被炒

美國互聯網企業Google周一（25日）表示，4名員工因涉嫌對外分享內部敏感資料而被解僱。惟其中2人曾公開反對公司政策及參與示威活動，令外界質疑Google是秋後算帳；事件勢令Google的勞資關係緊張。

Google安全及調查組在備忘錄《確保我們的資料安全》表示，公司內部及外部流傳關於針對涉事員工調查的錯誤說法，重申當事人並非只因在工作期間，瀏覽文件或日程表而被解僱，指調查發現他們無視公司的資料安全政策，有系統及重複地做錯事。

備忘錄透露，涉事員工搜尋、取得、散布工作範圍以外的商業資料，對外分享內部電郵及關於Google工作不實描述的詳情，並分享包括預約看醫生及會面等敏感資料，其中一人更追蹤同事行蹤；有受影響員工得悉後感到不安及害怕，要求轉換工作地點。

雖然管理層沒有公開被革職的員工身份，惟曾發起內部聯署，要求Google取消與美國海關及邊防局合約的里弗斯（Rebecca Rivers），在社交網證實是其中一人。也有員工組織表示，另一人是抗議Google旗下YouTube助長仇恨言論的伯蘭（Laurence Berland）。

Google一批員工上周曾兩度在三藩市的辦公室集會，第一次是抗議管理層審問里弗斯及伯蘭；二人當時已被無限期停薪留職。其後，里弗斯及伯蘭在同一地點發起另一場集會，約200人出席，要求恢復二人的職位，當事人稱管理層報復他們參與抗議運動。

伯蘭在集會上聲稱，被公司的調查組審問長達兩個半小時，期間不獲准他安排代表在場，甚至連如廁也被禁。里弗斯則指工作用的電子器材被帶走後，個人資料被刪除。

Google YouTube 醜聞不絕：