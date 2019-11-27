婦人承認資助IS　三度赴港走私3萬美元財物

美國印第安納州一名婦人，涉於2014至2015年間三度前往香港，走私價值3萬美元（約23.4萬港元）黃金、寶石和現金，用以資助回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）。她周一（25日）在庭上承認資助恐怖主義組織等控罪，以換取聯邦檢察官放棄更嚴重的指控。

起訴書指，33歲被告薩曼莎（Samantha Elhassani）自2014年秋季至翌年夏天曾為IS提供物質支援，被控以資助恐怖主義組織、協助及教唆他人向IS提供物質支援等罪名。薩曼莎表示，由於丈夫埃哈桑尼（Moussa Elhassani）與其兄弟早年有意加入IS，她2014年11月至2015年8月曾來港三次，負責運送貴重財物往敍利亞，亦承認沒有向海關申報。

她已承認資助恐怖主義組織，不過否認協助及教唆他人犯法的控罪。薩曼莎及埃哈桑尼2015年帶着孩子，從土耳其進入IS控制的敍利亞地區，其後再誕下另外3名孩子；埃哈桑尼2017年在一次空襲中死去。薩曼莎去年7月被美國軍用貨機運回印第安納州後，一直關押至今，其孩子則交由政府部門安置。