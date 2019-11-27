小布殊前顧問出新書　揭特朗普估美朝開戰死1億人

曾在美國前總統小布殊時期擔任顧問的知名作家威德（Doug Wead），周二（26日）出版新書《特朗普白宮內幕：總統生涯的真實故事》（Inside Trump's White House: The Real Story of His Presidency，暫譯）。書中披露，總統特朗普曾稱若現在繼續由前總統奧巴馬執政，或已與北韓開戰，可能導致最多1億人喪生。

威德將與特朗普會面的內容輯錄成書，當中提到對方今年1月曾估計，3000萬至1億人會在美朝開戰期間被殺。特朗普對專家預計死亡數字只在10萬至20萬人感到難以置信，原因是這個數字只不過相當於南韓一條村莊的人口，又稱首爾有3000萬人口。但事實上，首爾只有約1000萬人口。

此外，威德指特朗普曾向他展示北韓領袖金正恩的信件。金正恩在信中表明，希望正式宣布韓戰結束。兩韓1953年只簽署停戰協議，並非正式和平協議，理論上韓戰未結束，雙方仍處於戰爭狀態。

對於美國在新加坡峰會後取消美韓軍演，被指讓步太多，威德在書中提到，特朗普曾稱美國所做的一切沒有一項是不能逆轉，而且取消軍演可省下數百萬美元，只要願意任何時間也可以重啟，而且對北韓制裁仍在實施。當提到美國盟友時，威德聽到特朗普抱怨，指對美國最惡劣的國家正是盟友，更稱：「我們付出很多，甚麼也得不到。」

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