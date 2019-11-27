蓬佩奧再講新疆問題　華外交部反駁干涉中國內政

美國國務卿蓬佩奧周二（26日）在新聞發布會上提及，外媒早前發布聲稱是「新疆再教育營的內部機密文件」，強調這份報告證實中國當局對維吾爾族、穆斯林和其他少數群體大規模拘留，嚴重侵犯人權。中國外交部周三（27日）在北京召開例行記者會，被記者問及上述情況，發言人耿爽批評，美方有關人士借涉疆問題干涉中國內政。

耿爽表示，美方有關人士的陳詞濫調充滿政治偏見和謊言，暴露其在反恐和去極端化問題上的雙重標準；並強調新疆不存在民族、宗教、人權問題，中方會貫徹治疆政策，令新疆繁榮穩定是對詆毀抹黑的言論最有力反擊。耿爽續稱，新疆事務純屬中國內政，不容外國、外部的反華勢力指手畫腳。

蓬佩奧當日表示，相關文件與不斷增加的證據脗合，表明中方正對大規模拘留中的個人實施侵犯人權和虐待行為；又呼籲中國當局立即釋放所有被任意拘留的人，這些政策已令新疆民眾感到恐懼。

對此，中國官媒周三發布以「用抹黑中共來打擊中國，此術休想得逞」為題的評論文章，認為美方部分人士改變對華策略，企圖削弱中共的權威和領導力，壓制中國的繼續崛起。惟官媒認為，美方部分人員拒絕實事求是看待中國，將會令美國引去失敗的彎路。