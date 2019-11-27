逾6個月不登入　Twitter下月11日起刪除帳戶

社交平台Twitter正計劃對不活躍帳戶進行「大清理」，若用戶在下月11日限期前，仍超過6個月沒有登入帳戶，便會遭到刪除。Twitter發言人表示，由於沒登入的帳戶沒法同意已更新的私隱政策，加上移除沉睡帳戶能增加用家追蹤人數的可信度，促使公司進行有史以來最大規模的清理行動。首輪刪除計劃將包括在美國以外登記的用戶。

是次刪除行動將包括清除已逝世的用戶，由於不活躍的定義是基於登入而非發文頻率，自動發文的機械人帳戶亦有機會被刪除。網民流傳Twitter此舉是為了騰出用戶名字，遭到平台否認，但Twitter稱將會逐步將已刪除的用戶名稱開放予新用戶使用。

據悉，Twitter將在限期前陸續向受影響用戶發出電郵，惟拒絕透露受影響人士的數目，預料或達到上百萬。發言人表示，公司下一步將檢視該些有登入但「甚麼也不做」的用戶，但沒有詳述。有關行動將不會影響Twitter匯報的使用者數字，因公司只會把每天至少登入1次的用戶計算在內。根據Twitter 9月的收益報告，平台推有1.45億「每日可獲利的活躍用戶數」。