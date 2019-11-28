修例風波：白宮幕僚曾討論　恐港人權法案影響貿談

美國總統特朗普在感恩節前夕，正式簽署《香港人權與民主法案》，讓其成為法律。英媒引述消息指，白宮幕僚曾討論特朗普應否簽署該法案，有觀點擔心若簽署法案，可能會破壞美國與中國內地達成貿易協議的努力。

報道引述一名知情人士指，特朗普的幕僚曾有過一番討論，但最後大部分人都建議簽署《香港人權與民主法案》，以示對香港示威者的支持。該人又指，簽署的決定亦受參眾兩院壓倒性的大多數支持，以及周日（24日）香港區選中泛民取得一面倒勝利影響。

特朗普簽署法案後發出的聲明，措詞明顯有所保留。知情人士指，特朗普此舉可能是嘗試向中方保證，除非他們大幅加強打壓香港的示威，否則不會實施最強硬的措施。很多人視這些法案只是象徵性，但部分條款仍有可能影響美國與香港的關係及香港的地位。

有分析指，美國在有利商業投資的香港中得益不少，若終止其給予香港的特殊地位，可能揭露美國自身的不足之處。如果香港變成中國其中一個普通港口，依賴香港作為中間人或轉運角色的公司，可能會把業務遷出香港。