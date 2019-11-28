麻省警方租用機械犬3個月　民權組織憂慮用途

美國公民自由協會（ACLU）近日披露文件，指麻省警方自本年8月起，向波士頓動力公司（Boston Dynamics）租用機械犬「Spot」3個月，至本月5日終止。組織指出，現行沒甚麼法例規管機械人的使用，憂慮在透明度不足的情況下，警方會如何使用機械犬。

Spot設有360度立體攝錄機以避開障礙，能在攝氏零下20度至45度環境運作，手臂可抬起重近14公斤的物件。ACLU取得的文件並沒有詳述使用機械犬的細節，引來專家憂慮。

警方表示，Spot與其他局內機械人般，被用作「流動遙控觀察裝置」，為執法人員提供可疑裝置或危險地點的影像。警方表示，機械人是為執法人員提供環境資訊的重要工具，而Spot在測試以外，曾在兩次個別事件中被應用。

波士頓動力公司表示，Spot的租賃合約中列明「不可用來傷害或恐嚇人」，但條款涵蓋的範圍未明。公司亦稱會篩選租賃Spot的對象，並傾向依賴租賃計劃，以在租客違反合約條款時收回裝置。但有專家指出，若這項科技被其他不同動機的人士盜用，現行的法律不足以規管。