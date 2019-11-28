面臨美國制裁　傳國營油企提出改以人民幣結算

委內瑞拉動盪不斷，總統馬杜羅政權面臨美國制裁。英媒周五（28日）引述消息報道，委內瑞拉政府及國營石油公司（PDVSA）向其供應商及合作夥伴，提出改以人民幣作結算貨幣，代替原先使用的美元。此舉被視為了避過美國制裁，同時繼續進行國際交易的手段。

報道引述2名官員及3名金融及油企消息人士指，委內瑞拉官員已至少向4間提供公共服務的企業，口頭提出改以人民幣結算。消息續指，有關企業正在評估有關提案，暫未能確認委國是否已作出人民幣結算的交易。中國央行、委國央行、委國政府及PDVSA均未有回應。

委內瑞拉公營機構向來以本國貨幣玻利瓦爾或美元與合作的私營企業繳費，但在國內超通脹及美國制裁下，方法已行不通。委國及PDVSA據報早前曾以歐元與合作企業進行石油及黃金交易，如今更提出使用人民幣。消息指，委國央行因為一次石油運輸，而在中國央行獲得7億美元（約54.6億港元）資金；不過，委內瑞拉企業要中國銀行開戶的手續並不容易。

委內瑞拉盛產石油，惟受近年油價急跌拖累，國內經濟崩潰。加上反對派示威頻仍，馬杜羅政權涉打壓人權而被美國制裁，令不少外企與PDVSA保持距離。其中，連中國石油天然氣集團（中石油）亦暫停裝載委內瑞拉原油；有指中國進口的委內瑞拉原油數量在上月已跌至零。