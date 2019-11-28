感恩節遭逢暴風雨雪　旺季銷售額仍有望破1萬億美元

美國多地受暴風雨及大雪侵襲，不少公路被封閉、大量航班被取消或延誤，更有5個州份停電，影響有意在周四（28日）感恩節假期出行的民眾。不過，專家估計，今年年終購物旺季料表現理想，或可創造史上首個銷售額突破1萬億美元（約7.8萬億港元）的購物季。

暴風雪周二（26日）侵襲科羅拉多州及懷俄明州，正向五大湖地區移動，明尼阿波利斯預料會迎來史上最高的11月降雪量。丹佛機場有約500個航班取消，另有500航班延誤，周一（25日）已有1000名受影響旅客要在機場過夜。

另一個被稱為「炸彈氣旋」的強勁風暴，周二亦吹襲俄勒岡州南部及加州北部，帶來狂風暴雨及大雪，令多條公路需要封鎖。密歇根州、俄亥俄州、威斯康辛州等地本周初更遇上停電，幸大約一半供電網已於周三傍晚修復。氣象部門指，兩個風暴有望於周三（27日）及周四（28日）減弱，但預料交通情況至周未仍受影響；加州南部在感恩節期間更有機會水浸。

年終購物旺季是指感恩節至聖誕節期間，今年感恩節落於11月28日，比去年的11月22日縮短了6天。但有分析指，今年購物季零售銷售額將增加3.8%，有望突破1萬億美元。專家指，這是由失業率低及股市表現強勁所致。加上零售商提前提供折扣，令逾半數的消費者提早購物。