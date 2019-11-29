修例風波：港人權法生效　美媒指北京反制選項有限

香港有團體發起感謝美國的集會。（美聯社圖片）

美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》讓其生效，中國政府譴責美方干涉內政，並揚言反制。《紐約時報》周四（28日）分析指，北京首要任務是與美國達成貿易協議，因此中方為了經濟難與美國反面，反擊選項有限；而美方亦不希望法案破壞貿易協議。

特朗普簽署法案後，中國外交部隨即警告任何人不要低估中方，北京必將採取有力措施反制。但《紐約時報》形容，中方的威脅聽起來嚴重但很空洞，中方的反應很快但不具體。報道解釋，中方認為解決中美貿易戰才是當務之急，因此就香港事務而採取的反制措施選擇有限。

倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生（Steve Tsang）表示：「北京會經常提及（反制措施），但他們無法做太多。」他又指，貿易協議對中方而言太重要，故不會讓任何事影響它。

另一方面，華府已暗示特朗普同樣想達成貿易協議，因此他選擇在沒有國會議員、攝影師和電視台工作人員在場的情況下，私下簽署《香港人權與民主法案》。他又提到，法律部分條文可能干涉憲法賦予總統的外交政策職權，意味他有機會不能執行全部條文。

《華爾街日報》則指，如果特朗普想與中方達成協議，他可以選擇性執行部分條文。報道亦分析，他在感恩節前夕簽署法案，是希望事件獲得較少關注，嘗試淡化在美國的政治反應。