化工廠大火延燒兩日　6萬居民有家歸不得

美國德州東部一座化工廠周三（27日）凌晨發生爆炸，引發的大火至周四（28日）繼續延燒，至今造成8傷，當局下令6萬名居民強制疏散。縣法官表示，火災情況雖然有改善，但他暫未準備好撤銷疏散令，意味居民未能趕及在感恩節前回家。營運涉事工廠的企業未公布火災原因。

涉事化工廠位於休斯敦以東145公里，當地媒體引述政府紀錄指，該廠多年來未有遵從聯邦潔淨空氣法，被國家環境保護局列為嚴重違規者。頒布強制疏散的法官布拉尼茨（Jeff Branick）表示，目前暫不敢說火勢已受控，但情況正在改善；他又指期間曾發生多次爆炸，附近一座塔「如導彈」般飛起。

官員指已加派人手巡邏當地，呼籲居民別擔心家中財物遭到洗劫；又指周五會判斷會否撤銷疏散令。暫未有報告指水質受到污染，而監禁部門透露化工廠約6公里外的空氣化學物含量遠低於影響健康的程度。

不過，報道指化工廠首次爆炸後，附近空氣出現黑色碎片飄浮。化工廠主要燃燒一種名為丁二烯的化學物，或會刺激眼睛、鼻子和肺部，甚至破壞中樞神經系統，有研究亦認為丁二烯與癌症存在關係。