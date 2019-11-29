感恩節假期血拼　銷情料比去年增20%

周四（28日）是美國感恩節，隨之而來的「黑色星期五」及「網絡星期一」是美國人購物的大日子。在中美貿易戰影響下，銷情備受關注，市場預料這兩日的消費額將分別增至75億美元（約585億港元）及94億美元（約733億港元）。

軟件公司Adobe表示，周四網購額將達破紀錄的44億美元（343億港元），比去年同期增長18.9%；而在已出售的貨品當中，接近一半屬於手機等電子設備。本月1日至27日期間，網購額比去年同期增加16.1%；由於網上銷情甚好，Adobe認為假期購物旺季比往年提早開始，因此預計民眾今年感恩節假期將增加消費。

至於「黑色星期五」及「網絡星期一」今年的銷情，Adobe預計比去年均增加約20%。此外，網上消費對零售商愈趨重要，其中Target的升幅高達90.5%，沃爾瑪及亞馬遜亦分別錄得27.5%及21.1%的升幅。不過，在中美貿易戰影響下，不少由中國進口的貨品被加徵關稅，包括與藍牙有關的科技產品，成本增加15%。

全國零售商聯會估計，由11月1日至12月31日這段美國假期消費旺季，總銷售額介乎7279億美元（約5.6萬億港元）至7307億美元（約5.7萬億港元），按年計升3.8%至4.2%，其中以服裝、禮品卡、玩具、書籍、電子遊戲及食品為搶購貨。