13媒體欲轉播孟晚舟聆訊　律師憂美或干預反對

中國科技巨企華為太子女孟晚舟的引渡聆訊，明年1月20日在加拿大正式展開。13家國內外主流媒體提出轉播聆訊請求，卑詩省最高法院周三（27日）開庭審理，孟晚舟代表律師以美國可能干預聆訊為由反對轉播。

加拿大廣播公司、加拿大通訊社、《環球郵報》、美國有線電視新聞網絡、《紐約時報》等13間北美媒體，聯合提出以電視和網絡轉播孟晚舟的引渡聆訊。他們提議放置兩個小型類似監控鏡頭的遙控錄像機，對着法官、律師及證人拍攝，延遲2小時播出，法庭可隨時要求停止轉播，證人亦可拒絕播出作供情況。

代表媒體的律師科爾斯（Daniel Coles）在庭上指出，案件在公眾引起極大關注，民眾有權第一時間獲得有關資訊，而此案帶來的影響遠超卑詩省以外，但很多有興趣的人都不能親身參與旁聽。他又指出，鑑於加拿大、美國及中國政要和外交官的評論，案件已經政治化，並存在政治分歧。

孟晚舟的代表律師馬丁（David Martin）及代表聯邦政府的檢察官則反對轉播聆訊。他們認為，引入鏡頭會破壞法庭禮儀、影響證人作供及孟晚舟公平受審的權利。馬丁又指，轉播聆訊可能增加美國總統特朗普干預案件的風險或引起怨恨；但科爾斯反駁轉播不存在實質風險。