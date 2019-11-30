前省議員稱因政治立場 曾遭中方拘留8小時

李燦明（左）曾去信杜魯多（右），講述自己被中方扣留的經歷。

加拿大傳媒周五（29日）報道，該國資深華裔前卑詩省議員李燦明聲稱，與妻子2015年前往中國上海時，遭中方不正當拘留達8小時，並被沒收及搜查公務電話，最後更以危害國家安全為由取消簽證；中國駐溫哥華總領館暫未回應。

環球新聞引述李燦明的信件報道，李與妻子當年前往上海慶祝結婚30周年。惟甫抵當地他被中國當局拘留及關在一間房內，兩名中方官員拿走他的個人及政府公務手機，並要求他提供手機密碼，相信是對他在加國的個人活動感興趣。

李燦明指中方官員沒有提出具體指控，僅稱其所為危害中國國家安全；他要求與加拿大駐上海總領館及加拿大大使交談遭拒。官員最終歸還手機，並要求他與家人立即離開。當反問是否可以改飛香港時，李燦明獲告只能返回溫哥華。

在接受傳媒訪問時，李燦明提到當時原本打算返回溫哥華後公開事件，但考慮到此事或損害中加關係後，決定暫時保持沉默。事發時正擔任卑詩省副議長的李燦明又提到，若召開記者會將導致很多問題，「畢竟那時中加關係友好」。

然而，李燦明得悉中方去年以國家安全為由，扣留加國前外交官康明凱及公民斯派佛後，認為是時候發聲，今年元旦曾去信總理杜魯多及時任外長方慧蘭講述當年情況，但一直沒有回覆。總理辦公室周三（27日）證實收到李的來信。

此外，李燦明提到曾在一個場合與中國駐溫哥華總領事劉菲會面，對方當時告訴他不要再在國內出席六四事件紀念活動，更向他的卑詩省自由黨黨友投訴。

李燦明2001年至2017年當選卑詩省議員，是所在選區首位華裔省議員。他聲稱任內努力促進中加外交及貿易關係，並估計每年在中國駐溫哥華總領館外參與六四事件紀念活動，又為維吾爾族人發聲及支持香港民主等，因而觸怒北京。